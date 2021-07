Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono andati in quel di Piacenza per incontrare l’adorata nonna dell’influencer italo persiana che ha voluto documentare la conoscenza tra i due con un dolcissimo video condiviso sui social.

“Mi piaci molto. Io vi auguro tutto il bene del mondo, tanta felicità veramente!”, queste le parole di nonna Giulia nel video condiviso su Instagram dalla nipote mentre Pierpaolo Pretelli (seduto accanto) la ringrazia con un po’ di timidezza e imbarazzo.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi aveva spiegato di essere molto legata alla nonna paterna che a marzo è stata anche ricoverata in ospedale:

Sono cattolica, mia madre è musulmana ma molto aperta mentalmente. La domenica andavo sempre a messa, mia nonna paterna Giulia mi ha insegnato tutte le preghiere.

Mia nonna sta soffrendo il fatto di invecchiare. Ha tanti problemi fisici e bisogna essere comprensivi perché i nonni ritornano un po’ bambini. Mia nonna non ha una borsa firmata, ha fatto un viaggio nella sua vita. La vita non è stata generosa con lei, con tre figli e il solo stipendio di mio nonno. Lui è morto 15 anni fa, lei è andata in depressione.

Quando i miei si sono separati, l’unica cosa cui mi aggrappo come famiglia è lei, per il resto questa parola non significa nulla per me. Lei è l’unica con cui ho dei ricordi, che significa casa. Perché non ho più la casa dell’infanzia, la cameretta. Nonna Giuly è l’unica che mi ricorda la parola famiglia, devo stare più tempo con lei.