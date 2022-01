Qualcosa in Soleil Sorge è cambiato negli ultimi tempi sul piano dei sentimenti. Evidentemente quanto accaduto con Alex Belli ha messo alla prova i sentimenti che provava per il ragazzo che l’attende fuori, tale Carlo, al quale si era detta legata.

Soleil Sorge fa chiarezza sul suo stato sentimentale

L’influencer, tuttavia, si era sempre detta innamorata ma non fidanzata del ragazzo che l’attende fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Qualcosa nel frattempo sarebbe cambiato, come ha chiaramente riferito la stessa Soleil Sorge in una conversazione con Jessica Selassié:

Io sono innamorata di una persona fuori ma non sono fidanzata. Vedi anelli, cose, robe?

Jessica le ha tuttavia fatto notare di essere comunque in una relazione, consigliandole ad esempio di scrivergli, ma Soleil ha replicato:

Mi sta mettendo l’ansia questa cosa che sto con qualcuno senza averlo vissuto, anche no… non è così. Prima bisogna testare, poi comprare. Sono stata benissimo, innamoratissima ma si devono provare le cose, anche no… non mi sento di essere pronta. E’ la persona che mi ha stravolto di più in assoluto ma vediamo come si è comportato, cosa mi dice, cosa gli dico io… Il tempo passa, lo stile resta, bisogna vedere.

Jessica ha ribadito il suo consiglio: “Potresti sempre scrivergli qualcosa”, ma Soleil si è mostrata restia tanto da definirlo “brutto stron*” per non essersi più fatto ‘vivo’ dopo i tre aerei inviati.