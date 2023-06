“Non sei un’unghia di Raz Degan e non sei bella come Belen Rodriguez”: naufrago stronca Helena Prestes, tutti contro di lei

Non accennano a placarsi gli attriti all’Isola dei Famosi 2023 tra i vari naufraghi. Protagonista indiscussa continua ad essere Helena Prestes, il cui atteggiamento indispettisce e non poco gli altri naufraghi. Dalla scorsa settimana Helena è tornata ad unirsi al gruppo, ma solo in teoria, dal momento che avrebbe deciso di prendere le distanze.

Tutti i naufraghi contro Helena Prestes

Nelle passate ore Helena Prestes ha confidato a Gian Maria Sainato di aver preso una decisione, ovvero chiedere ai suoi compagni di condividere con lei le intere scorte di cocco. Una decisione per nulla condivisa dall’influencer che ha manifestato tutti i suoi dubbi.

Dopo aver avuto una discussione con Sainato, Helena ha dovuto far fronte anche agli attacchi degli altri naufraghi, i quali hanno continuato ad accusarla di avere sempre un atteggiamento provocatorio.

In modo particolare Andrea, Mazzoli, Pamela e Cristina non sarebbero affatto d’accordo con le numerose richieste della brasiliana tanto da dirsi contrari alla condivisione degli attrezzi vinti durante le prove.

A dire la sua contro la Prestes è stato in modo particolare Marco Mazzoli, il quale ha dichiarato:

Lei vuol fare il Raz Degan dei poveri, ma dove vuoi andare? Non sei un’unghia di Raz Degan e non sei bella come Belen Rodriguez.