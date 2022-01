“Non se lo merita”, Soleil e Valeria in lacrime per Katia: rivolta social – VIDEO

Soleil Sorge e Valeria Marini hanno parlato degli attacchi che avrebbe subito (secondo loro) Katia Ricciarelli nella Casa del Grande Fratello Vip. Entrambe, durante il confronto, sono anche scoppiate a piangere.

Soleil e Valeria piangono per Katia: “Non se lo merita”

A me ha fatto malissimo l’altra puntata quando tutti le stavano addosso ed ha dovuto chiedere scusa dopo le mancanze di rispetto. Nessuna persona si è fatta l’esame di coscienza per aver sbagliato. Lei ha chiesto scusa e gli altri no. Non se lo merita e bisogna stare lucidi e realizzare che le cose vengono dette da persone che magari non stanno nemmeno capendo cosa dicono ed esagerano e non dobbiamo farci toccare.

Anche Carmen Russo si è aggiunta al duetto:

Chi ha da una parte, come Katia o Valeria che hanno una carriera o un pubblico, perde di credibilità. Lei certi momenti sembra eccessiva ma è eccessiva in tutto, anche quando canta perché è un soprano mondiale ma il giorno dopo è una persona che viene e ti chiede scusa.

Proprio perché Katia Ricciarelli ha avuto una carriera e sa come funziona il mondo dello spettacolo avrebbe dovuto evitare certi sfondoni.

Questo processo di beatificazione nei confronti della ex moglie di Pippo Baudo non è piaciuto al pubblico del social e lo hanno fatto presente:

#gfvip #FUORIKATYA #KATIAOUT nella vita tutto torna sia nel bene sia nel male, Katia ha sbagliato, non una, non due, non tre, ma tante volte, rendendosi artefice di una divisione netta dentro la casa, da una parte chi la venera e l’appoggia vedendo in lei solo l’artista che — Lulù (@Lul74711467) January 13, 2022

Katia stamattina entra in confessionale e poi scompare tutta la giornata ! Quindi non ci vuole tanto a capire che questo è VITTIMISMO RECITATO RICHIESTO DA AUTORI PER SALVARE FACCIA A KATIA #gfvip pic.twitter.com/udOdAFyc9X — micky (@mickyCREE) January 13, 2022

In quella casa qualcuno che non siano persone dell’orange room si è preoccupato di come possa aver reagito Lulù alle offese razziste che ha ricevuto? A prescindere dal fatto che abbia sbagliato.

MA QUALCUNO LE HA FATTO UNA CAREZZA?

NESSUNO.

Che parlano a fare allora?#gfvip — Smoking Wendy 🧚🏼‍♀️ (@smoking_wendy) January 13, 2022

ECCO IL VIDEO.