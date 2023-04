Nikita Pelizon, vincitrice del GF Vip 7, ha risposto ad alcune domande dei suoi follower attraverso il consueto box su Instagram. La sua è stata una vittoria a sorpresa, giunta dopo mesi di tensioni nella Casa a causa dell’atteggiamento di una buona parte di Vipponi che si erano schierati apertamente contro di lei.

Nikita risponde alle domande dei follower sugli ex Vipponi

L’esperienza al GF Vip 7 per Nikita è stata quindi caratterizzata anche da duri confronti e scontri che hanno contribuito ad avere l’effetto contrario presso il pubblico del reality. Non è un caso se alla fine abbia voluto premiarla portandola dritta alla vittoria.

Tornando alle domande dei follower, una si è incentrata proprio sull’atteggiamento degli ex Vipponi nei suoi confronti: “Perchè fino all’ultimo sono stati così maleducati che nemmeno ti hanno fatto i complimenti?”, ha domandato un utente. La replica di Nikita non si è fatta attendere (video in apertura):

Secondo me è successo anche fuori, perchè di base sono stata antipatica, perchè non mi riuscivano a sottomettere, non riuscivano a farmi modificare il pensiero che avevo, non riuscivano a farmi fare gruppo contro un singolo.

La vincitrice del GF Vip 7 ha proseguito: