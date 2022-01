Clarissa Selassiè ospite di “Non succederà più” su Radio Radio, ha parlato di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip: “Non la perdonerò mai, per me è razzismo!”, ha chiosato senza grossi dubbi in merito.

Per me è razzismo e non posso far finta che non lo sia. La signora è stata razzista. Non mi è piaciuta la sua uscita, ma credo faccia parte di lei. Se Lulù non fosse stata etiope non ci sarebbe stato questo insulto. Il GF Vip ha deciso di mettere un punto a questa situazione e se le mie sorelle hanno deciso di perdonare va bene. Siamo persone molto buone e propense al perdono.

Clarissa ha confidato di guardare Katia Ricciarelli con occhi differenti dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip:

L’importanza di una persona non dipende dalla carriera che ha, da lei certi comportamenti folli non me li sarei mai aspettati. si sarebbe meritata la squalifica. Ha fatto commenti pesanti, omofobi, un po’ da bulla. Se l’ho perdonata? Se vedo che può cambiare e che le mie sorelle stanno bene sì, altrimenti non la perdonerò mai. Certe frasi sono inaccettabili, non si merita di essere da esempio. Quest’anno hanno cambiato le regole e non ho capito su che livello valutano le cose. Ho fiducia, so che se hanno preso una decisione un motivo ci sta. Però in questo caso avrebbero dovuto prendere delle decisioni più serie.

Durante la chiacchierata con Giada Di Miceli, la ex vippona ha confidato nuovamente il suo punto di vista nei confronti di Manila Nazzaro: