Nella giornata di ieri è giunto il comunicato ufficiale che annunciava il quinto Vippone risultato positivo al Covid ed attualmente in isolamento. Si tratta di Wilma Goich, la quale ha lasciato la Casa del GF Vip per sottoporsi all’isolamento aggiungendosi così a Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita.

Nelle passate ore però, anche un’altra concorrente ha annunciato di stare poco bene. Si tratta di Giaele De Donà, che proprio in serata ha lamentato di sentirsi male:

No raga io ve lo dico, io non mi sento bene. A me sembra di avere la febbre in questo momento. E’ tutta sera che dico che non sto bene…