Sono passate alcune settimane dal caso che ha coinvolto Memo Remigi, il cantante 83enne ex affetto stabile di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Da circa un mese, infatti, è sparito da Rai1, dove era volto fisso di Oggi è un altro giorno, dopo la brutta parentesi della palpatina a Jessica Morlacchi che è costata all’anziano artista il licenziamento in tronco.

Memo Remigi, come sta dopo il caso Jessica Morlacchi

Oggi Memo Remigi afferma di stare meglio ma ciò che gli è accaduto lo ha letteralmente traumatizzato. Pur sapendo di aver sbagliato, ha ammesso di non essersi aspettato una reazione simile. Al Corriere della Sera ha spiegato di aver appreso del suo licenziamento in diretta tv da Serena Bortone della quale sarebbe rimasto molto deluso, così come della Rai: “L’indifferenza ferisce di più”, ha commentato, riferendosi al silenzio della conduttrice.

Memo Remigi è poi tornato a parlare anche di Jessica Morlacchi, sottolineando come il loro rapporto fosse particolare e speciale ed ha svelato una serie di retroscena:

Eravamo davvero legati da sincero affetto. Io avevo anche scritto una canzone per lei. C’era amicizia, confidenza. Jessica mi aveva aiutato a organizzare il mio compleanno lo scorso maggio. Scherzavamo tanto. Per questo non mi do pace: mi è così dispiaciuto che lei si sia sentita offesa. Eravamo proprio compagnoni. Se solo mi avesse fatto intendere imbarazzo, probabilmente non mi sarei spinto a uno scherzo così idiota e soprattutto mi sarei scusato immediatamente.

A differenza di quanto trapelato nelle passate settimane, inoltre, Memo Remigi ha smentito per il momento l’intenzione di fare causa alla Rai sebbene sia stato “trattato come un delinquente”. Tuttavia ha voluto tutelarsi rivolgendosi ad un legale per proteggersi da eventuali campagne diffamatorie.

Infine l’artista ha voluto rivolgere un nuovo appello a Jessica Morlacchi: