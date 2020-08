Giulia De Lellis dopo un periodo di silenzio, ha aggiornato gli estimatori tramite le Stories di Instagram. Come ben saprete, l’influencer si trova in Sardegna con la sua famiglia, per godersi qualche giorno in totale relax con le persone a lei care (ma senza Andrea Damante).

Giulia De Lellis: “Non è un periodo wow”, piccolo accenno alla crisi con Andrea Damante

Sto benissimo, mi state mandando un sacco di messaggi perché siete preoccupati per me… sono un po’ assente semplicemente perché mi sto godendo la mia famiglia, io non vivo da un po’ con loro e ne sto approfittando.

Queste le parole di Giulia per tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute e il suo attuale stato d’animo. Nonostante questo, l’influencer ha confidato di non essere esattamente al massimo e, sicuramente, il tutto fa riferimento alla sua storia con Andrea Damante:

Sto bene, ragazzi… Sicuramente non è un periodo wow, non ve lo nascondo, sono sincera. Se avete dei periodi un po’ no state con i vostri cari perché è la soluzione a tutto. Se vi rode il cul* state con la vostra famiglia.

Giulia De Lellis ha poi continuato parlando della Sardegna e preoccupandosi per i nuovi casi di Covid19 degli ultimi tempi. Per questo motivo “sapete quanto sono fifona!”, ha confidato ai follower di avere spostato il suo volo anticipando il suo rientro a casa per una questione di sicurezza.

Ad inizio articolo il VIDEO con le parole di GDL.