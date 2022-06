Non è l’Arena: Giletti sviene in diretta e Sallusti abbandona il collegamento – VIDEO

Massimo Giletti si è portato a casa una pagina di giornalismo piuttosto particolare questa sera. Il conduttore di Non è l’Arena ha avuto un mancamento durante il dibattito con gli ospiti mentre si trovava in collegamento da Mosca.

Dopo alcuni minuti di interruzione la trasmissione è ripresa condotta in studio da Myrta Merlino. Al termine dell’intervista con la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zacharova, il conduttore ha avuto un improvviso mancamento.



Prima di ciò, il giornalista Alessandro Sallusti, in polemica con il contenuto dell’intervista a Maria Zakharova, ha deciso di abbandonare la trasmissione:

Pensavo fossi andato a Mosca per parlare al popolo russo. Mi trovo davanti ad un asservimento totale di fronte alla peggiore propaganda che ci possa essere. Il Cremlino è un palazzo di merd*, lì il comunismo ha fatto i più grossi crimini. Rinuncio al compenso pattuito ma non ci sto a fare la foglia di fico a quei due coglion* che hai lì di fianco, me ne vado.

Un #Sallusti scatenato contro #Giletti si alza e se ne va da #NonelArena. (p.s. visto il livello del dibattito, ho fatto bene a vedere il Palermo) pic.twitter.com/ScolLMN1j0 — Pietro Raffa (@pietroraffa) June 5, 2022



Dopo qualche minuto Giletti è ricomparso in collegamento da Mosca in buone condizioni riprendendo in mano le redini del programma.