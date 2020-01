Non c’è più religione, trama e cast del film di Rai1: tutte le curiosità

Stasera, martedì 7 gennaio su Rai1 alle 21.25 va in onda il film Non c’è più religione per la regia di Luca Miniero, con Claudio Bisio, Alessandro Gassman, Angela Finocchiaro. A seguire, ecco la trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda nel prime time.

Non c’è più religione, trama e cast del film

Portobuio è una piccola isola del Mediterraneo, “spaccata” a metà: da una parte gli italiani che ci sono nati e che non fanno più figli, dall’altra, invece, i magrebini che a Portobuio sono arrivati da qualche anno e che sono la parte “viva” dell’isola. Tra le due comunità non corre buon sangue, ma per il presepe vivente, la tradizione locale più importante, saranno costrette a trovare un punto d’incontro.

Completano il cast anche Laura Adriani (Tutta colpa di Freud, Mi chiamo Maya), Giovanni Cacioppo (Lucignolo, La leggenda di Al, John e Jack), Nabiha Akkari (Ma che bella giornata, Lezioni di cioccolato).

Tutte le curiosità

Non c’è più religione è stato girato nel Gargano, zona nel nord della Puglia, tra Manfredonia e altre località nel foggiano. Il film segna la quinta collaborazione tra Claudio Bisio e Angela Finocchiaro nell’arco di sei anni, tra Benvenuti al sud (2010) e, appunto, Non c’è più religione (2016).