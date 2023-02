Nella Casa del Grande Fratello Vip si respira un’aria veramente pesante. Antonella Fiordelisi, per esempio, è tra le concorrenti più “attenzionate” nel gioco, sia dentro che fuori le quattro mura di Cinecittà.

Antonella Fiordelisi si organizza per le nomination? Giaele vuota il sacco

Proprio per questo motivo Giaele De Donà, ha fatto una rivelazione agli altri concorrenti, svelando di aver beccato Antonella Fiordelisi intenta ad organizzarsi per le prossime nomination:

C’era Antonella che diceva ‘Fare così non va contro il regolamento? Se noi ci organizziamo e tipo tu voti una persona…’. Stavano parlando di questa cosa qui. Io sono arrivata e hanno fatto subito finta di niente e hanno smesso. Dentro di me ho pensato che sono le stesse persone che quando pensavano che Attilio si organizzasse per nominare andavano lì a dire che non si faceva, e adesso erano in sala trucco che parlavano di questo.

Cosa ne pensate?

Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e gli scontri non mancheranno così come le sorprese a Luca Onestini (arriverà Raffaello Tonon) e Sarah Altobello.