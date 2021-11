Ecco tutti i nomi dei dieci nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip – VIDEO

Concorrenti del Grande Fratello Vip – Nuovi (si fa per dire) ingressi nella Casa. Alfonso Signorini ieri sera ha annunciato la bellezza di dieci vipponi pronti per entrare nella residenza più spiata d’Italia, confermando la volontà di creare nuove dinamiche.

Ecco tutti i nomi dei dieci nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip

Alla lista dei nomi che vi abbiamo già fatto sapere, stamattina Deianira Marzano (il VIDEO in apertura dell’articolo) ne aggiunge un altro che ha partecipato già nella scorsa edizione: Giacomo Urtis. L’appassionata di gossip “conferma” pure Valeria Marini.

Chi sono tutti i nomi che dovrebbero entrare al GF Vip?

A quanto pare Patrizia Pellegrino, Vera Gemma e Nathaly Caldonazzo sarebbero già in quarantena e pronte per entrare in gioco.

A loro dovrebbero aggiungersi pure Maria Monsè, Giulia Cavaglià, Giulio Raselli, Valeria Marini, Biagio D’Anelli e Adelaide De Martino.

Chiuderebbe la lista dei “nuovi” ingressi Giacomo Urtis e, proprio con lui, il numero di concorrenti sarebbe dieci, così come precisato ieri da Alfonso Signorini in puntata.

Ecco la lista dei dieci concorrenti

Patrizia Pellegrino Vera Gemma Nathaly Caldonazzo Maria Monsè Giulia Cavaglià Giulio Raselli Valeria Marini Biagio D’Anelli Adelaide De Martino Giacomo Urtis