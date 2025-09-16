Nomi b0mba per il Grande Fratello Super VIP di Signorini

Grande Fratello Super Vip, Signorini ci crede: “Ci sono nomi bomba”

Mentre cresce l’attesa per la partenza della nuova edizione del Grande Fratello con Simona Ventura alla guida, il debutto previsto per lunedì 29 settembre su Canale 5 (clicca qui per sapere i 3 opinionisti ufficiali), si torna a parlare con sempre più insistenza del possibile ritorno di Alfonso Signorini con un’edizione completamente dedicata ai volti noti dello spettacolo.

Lo scorso luglio, durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi aveva accennato alla possibilità di realizzare un GF Super Vip nel 2026. Tuttavia, aveva anche specificato che il progetto avrebbe preso forma solo se Signorini e la produzione di Endemol Shine Italy fossero riusciti a comporre un cast davvero all’altezza, con personaggi noti e riconoscibili al grande pubblico.

I provini sono iniziati

Nei mesi successivi si è diffusa una certa incertezza intorno alla realizzazione del format, tanto che in molti hanno ipotizzato che non sarebbe mai andato in onda. Ma le ultime indiscrezioni raccontano un’altra storia. Pare infatti che Alfonso Signorini abbia cominciato da tempo a lavorare sottotraccia, attivando contatti e puntando su nomi di grande richiamo.

Secondo quanto riportato oggi da *Affari Italiani*, l’edizione “vipponi” dovrebbe prendere il via a gennaio, subito dopo la chiusura del *GF* attualmente affidato a Simona Ventura, la cui conclusione sarebbe prevista per il mese di dicembre. Nelle settimane precedenti, si prevede anche un doppio appuntamento settimanale con la versione attuale del reality, proprio per dare spazio alla nuova programmazione.

Nomi ottimi, nomi buoni, nomi b0mba

Anche Davide Maggio ha confermato le indiscrezioni. In un recente intervento ha fatto sapere di aver avuto accesso ai nomi dei primi provinati per il GF Super Vip e non ha nascosto il suo entusiasmo: “Se si farà? Sì, si farà. E posso dirvi che alcuni dei nomi già provinati sono buoni, alcuni sono ottimi, altri b0mba”.

Il pubblico affezionato alla versione vip del reality può quindi iniziare a scaldarsi: il ritorno dei “vipponi” di Signorini sembra sempre più vicino. Ora resta solo da scoprire chi saranno i protagonisti che varcheranno la porta rossa nel 2026.