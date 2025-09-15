Noemi e Totti festeggiano l’anniversario, ma qualcosa non torna

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno da poco celebrato il loro amore con un romantico soggiorno in un lussuoso hotel di Roma. Un anniversario importante, il terzo secondo quanto dichiarato dalla coppia, ma qualcosa sembra non quadrare con le date ufficiali della loro storia, e quel qualcosa è stato fatto notare da Giuseppe Candela nella rubrica C’è chi dice di Chi Magazine.

Tre anni insieme.. o forse quattro?

La coppia ha trascorso il weekend in una suite esclusiva da 9 mila euro a notte. Noemi ha ricevuto in regalo una borsa Hermès e non è mancata la torta con la scritta “Buon anniversario”. A far discutere, però, è proprio il numero di anni festeggiati: tre. Un dettaglio che riaccende le discussioni sulle tempistiche della fine del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi e sul presunto inizio della nuova relazione.

In passato, l’ex capitano della Roma aveva dichiarato che la sua storia con Noemi era iniziata “dopo Capodanno” e si era consolidata nei mesi successivi, tra gennaio e marzo 2022. In quell’occasione, Totti sottolineò di non essere stato lui il primo a tradire nella relazione con Ilary.

La data che riapre il dibattito: la relazione va avanti da molto prima?

Ma allora perché festeggiare il terzo anniversario proprio ora, a settembre 2025? Se si contano tre anni indietro, si arriverebbe a settembre 2022. Tuttavia, se la coppia ha voluto celebrare il 13 settembre come data simbolica, potrebbe significare che il primo avvicinamento tra i due risalga a settembre 2021, e non al 2022 come finora sostenuto.

Questa ipotesi aprirebbe un nuovo scenario e metterebbe in discussione la narrazione fatta finora. Soprattutto considerando che l’11 ottobre 2021 è la data in cui Ilary Blasi avrebbe incontrato Cristiano Iovino, l’uomo al centro dei gossip legati alla sua presunta relazione parallela.

Tradimenti e separazione: una questione di tempistiche

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata segnata da una lunga serie di accuse reciproche, con i tradimenti a fare da elemento centrale nella narrazione mediatica. In un contesto così delicato, anche i dettagli più piccoli – come una data di anniversario – assumono un peso rilevante.

Se davvero Totti e Noemi hanno scelto di celebrare il 13 settembre 2021 come inizio della loro storia, allora potrebbero esserci state sovrapposizioni temporali con il matrimonio dell’ex calciatore. Un dettaglio che potrebbe cambiare la percezione pubblica di chi ha iniziato per primo una nuova vita sentimentale.