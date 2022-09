Nella lunga intervista rilasciata da Totti al Corriere della Sera c’è spazio anche per Noemi Bocchi. L’ex Capitano della Roma ha negato con forza di essere stato il primo a tradire tra lui e Ilary Blasi. Ed ha raccontato come è iniziata (e come prosegue) la storia tra lui e Noemi Bocchi.

Noemi Bocchi e Totti: storia confermata, quando è iniziata

E’ stato Dagospia a pubblicare la prima foto che ritrae Francesco Totti e Noemi Bocchi, il 4 dicembre 2021, seduti a breve distanza l’uno dall’altra allo stadio. Ma all’epoca, spiega Francesco, i due non stavano ancora insieme:

Noemi non era allo stadio con me. Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l’amante all’Olimpico? Un ambiente più intimo no? Comunque è vero che la conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo.

Era lo scorso settembre quando a Totti sarebbero iniziate a giungere le prime voci sui presunti tradimenti dell’ex moglie. Poi la scoperta di un altro uomo nella vita di Ilary e il vuoto: Totti sarebbe caduto in depressione e ne sarebbe uscito solo grazie a Noemi.

A proposito della nuova compagna, in tanti hanno azzardato a dei paragoni con la ex moglie Ilary. Lui in merito ha commentato al CorSera:

Io non ci ho pensato proprio. Anzi, Noemi è l’opposto di Ilary, anche come carattere. Ma non mi piace fare paragoni.

In merito all’inizio della loro relazione ha svelato:

Prima ci frequentavamo come amici. Poi, dopo Capodanno, è diventata una storia. Quando il 22 febbraio Dagospia ha pubblicato la foto allo stadio, quella scattata a dicembre, Ilary me ne ha chiesto conto. Io ho negato. All’inizio non ho detto la verità, né a lei né ai figli; com’era inevitabile che fosse, visto che speravo ancora di salvare tutto. Ma a quel punto mi sono tolto un peso, e ho domandato a Ilary di quest’altro uomo.

Poi sono giunte anche le foto del settimanale Chi che lo immortalavano sotto casa di Noemi:

E dov’è lo scandalo? Ormai tutti sanno della nostra storia. Cerco di viverla con discrezione, sempre per non turbare i ragazzi.

Adesso, dunque, è arrivato il momento di non nascondersi più.