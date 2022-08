Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti? La notizia di gossip lanciata dal Corriere della Sera ha fatto il giro della rete ed oggi, a distanza di giorni, arriva la verità nel corso di Estate in Diretta.

Noemi Bocchi incinta di Totti? Arriva la verità: come è nato il gossip

Durante il corso del dibattito in studio sono intervenuti alcuni ospiti, tra cui Candida Morvillo. La giornalista del Corriere della Sera ha svelato come si sarebbe diffusa l’indiscrezione:

Giovanna Cavalli, una mia bravissima collega, ha raccolto delle voci che girano attorno a questa coppia ‘scandalosa’. Sulla gravidanza di confermato non c’è niente; è un pettegolezzo che gira a Roma e che serve anche a spiegare il modo repentino con cui è scoppiata la coppia Ilary-Totti.

Anche Alessio Poeta (giornalista di Chi) ha preso parola:

Io non ci credo, lo stesso Corriere lo ha definito come un gossip apocrifo. Penso sia solo chiacchiericcio e che quindi sia una cosa infondata.

Emanuela Tittocchia ha aggiunto di aver visto Ilary Blasi all’inizio dell’estate:

Spazio anche per Fabrizio Rocca, amico di Totti:

Non crederò mai che la nuova fidanzata di Francesco possa essere incinta, credo sia assolutamente una fake news.

Candida Morvillo, prendendo le difese del giornale per il quale scrive, ha precisato:

Il Corriere non ha detto che Noemi è incinta, ha riportato solo dei pettegolezzi ed ha pure sottolineato che la Bocchi ha la pancia piatta. Noi abbiamo raccontato questa indiscrezione come non confermata.