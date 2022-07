Grandi regali tra Noemi Bocchi e Francesco Totti, almeno secondo ciò che riferiscono le ultime indiscrezioni in merito. Dopo aver ufficializzato la separazione da Ilary Blasi, si rincorrono – ormai da giorni – pettegolezzi e retroscena.

Dopo le foto dell’incontro notturno tra Francesco Totti e Noemi, paparazzati tra le pagine di Chi Magazine, continuano a trapelare gossip che alimentano la cronaca rosa di questa stagione bollente:

La loro storia – fa sapere sempre Il Messaggero – sembra ormai essere una cosa seria. Tanto che qualche mese fa raccontano che Noemi abbia regalato a Totti un bracciale con 5 pietre (tante quante sono le lettere del suo nome) come pegno d’amore, proprio nella stessa gioielleria di via del Gambero dove il capitano era solito comprare gioielli per Ilary.