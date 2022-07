Noemi Bocchi, ex tronista con cui ha avuto una storia interviene: intervista mai rilasciata, lo sfogo

Nei giorni scorsi l’attenzione mediatica si è concentrata su Noemi Bocchi, presunta fiamma di Francesco Totti. Tanta la curiosità anche da parte dei giornali di cronaca rosa che hanno calcato la mano. Tra questi anche il settimanale DiPiù, che ha riportato una presunta dichiarazione rilasciata da un ex fidanzato di Noemi che in passato è stato anche un tronista della trasmissione Uomini e Donne.

Ex tronista Gianfranco Apicerni nega intervista su Noemi Bocchi

Lui è l’ex tronista Gianfranco Apicerni, attuale postino di C’è posta per te, il quale avrebbe parlato al settimanale di quell’amore giovanile, con tanto di virgolettato ripreso dalla rivista.

A quanto pare però, l’ex di Noemi Bocchi non avrebbe mai rilasciato quelle dichiarazioni, ed è stato lo stesso a svelarlo in una sua Instagram Stories di alcune ore fa, in cui ha voluto sfogarsi, annunciando anche possibili azioni legali:

Martedì 19 luglio un settimanale televisivo ha strillato in cover e pubblicato un pezzo interno con dei virgolettati (mai rilasciati) riguardo alla mia passata relazione sentimentale con Noemi Bocchi (che risale a più di 10 anni fa). Lo stesso giorno e i giorni a seguire la notizia è stata ripresa da tanti siti e quotidiani online. Tengo a precisare che, nel rispetto della privacy mia e di altri, ho fermamente rifiutato l’intervista al periodico e che le parole che appaiono virgolettate non sono assolutamente da attribuirsi a me. Sto valutando al riguardo di intervenire nelle sedi opportune.

Io continuo a chiedermi come sia possibile ritrovare virgolettati quando i diretti interessati svelano poi di non aver mai rilasciato alcuna intervista. Questo resterà sempre un grande giallo.