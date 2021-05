Francesco Venditti, figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo, ha parlato della figlia maggiore attualmente innamorata di una donna dopo una relazione durata 4 anni con un ragazzo.

Lei era fidanzata con un ragazzo da 4 anni e io e Cristina avevamo capito che si stava innamorando di una sua amica. ha confessato il figlio di Simone Izzo intervistato da Serena Bortone durante “Oggi è un altro giorno” – Dopo qualche mese lei ci ha detto quello che provava, ma per noi non è stata affatto una sorpresa e oggi Serena, la sua compagna è parte della nostra famiglia. Credo che ormai l’amore sia amore.

Francesco Venditti ha parlato pure del suo rapporto con mamma Simona:

Lei è l’essenza di quello che è la madre per un figlio maschio, solo che mi ha sempre dato consigli non richiesti e a volte un figlio li percepisce come giudizi.