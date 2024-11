Nina Zilli si ritira da Ballando con le Stelle: infortunio e possibile rientro, la reazione di Pasquale La Rocca

Colpo di scena inatteso nella sesta puntata di Ballando con le Stelle: Nina Zilli, concorrente tra le più amate, è costretta a ritirarsi temporaneamente a causa di un grave infortunio che la affligge sin dalle prime puntate. La cantante, in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca, ha manifestato sin dall’inizio problemi di salute che sono peggiorati di settimana in settimana.

L’infortunio e la lotta per restare in gara: Nina Zilli si ritira (temporaneamente)

Il percorso di Nina Zilli nello show di Milly Carlucci era iniziato in modo promettente, ma già alla seconda puntata si erano manifestati i primi segnali di difficoltà. Durante una valutazione, il giudice Guillermo Mariotto aveva rivelato che la cantante si era esibita con una costola incrinata.

La situazione è poi precipitata nel corso della terza puntata, quando Nina ha confessato: “Sono stata malissimo, il mio corpo ha detto basta. Ho delle costolette rotte”. A questo problema si è poi aggiunto un infortunio al piede che ha aggravato ulteriormente la sua situazione fisica.

Nell’ultima puntata, Nina Zilli ha dichiarato, visibilmente commossa: “Ci dobbiamo ritirare, non ce la faccio più. Sono arrabbiata, non ho fatto una puntata come si deve”. La cantante, con un gesto di stima e riconoscenza, ha rivolto un messaggio al suo partner Pasquale La Rocca, affermando: “Se siamo arrivati alla sesta puntata, è solo merito suo”. A sostenerla anche Milly Carlucci, che ha spiegato: “Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma alla fine ci siamo resi conto che dobbiamo fare uno stop”.

Il ritiro di Nina, tuttavia, non sembra definitivo. Secondo le previsioni, la cantante potrebbe rientrare in gara nella decima puntata, prevista per il 30 novembre, dedicata al ripescaggio.