Nina Zilli resta in gara a Ballando con le Stelle? Parla Milly Carlucci: “Messa peggio di Sonia Bruganelli”

Nina Zilli potrebbe non rinunciare alla gara di Ballando con le Stelle, nonostante il doppio infortunio che ha subito durante le prove con il partner Pasquale La Rocca. Il futuro della cantante nel programma condotto da Milly Carlucci rimane incerto, ma la speranza di rivederla in pista è ancora viva. La stessa Carlucci, intervenuta a La Volta Buona, ha parlato delle condizioni di Zilli, spiegando che la decisione finale verrà presa solo nei prossimi giorni.

Infortunio di Nina Zilli a Ballando con le Stelle: le parole di Milly Carlucci

Durante la trasmissione La Volta Buona, ieri pomeriggio Milly Carlucci ha fornito dettagli esclusivi sulle condizioni di salute di Nina Zilli, confermando che la cantante ha subito un doppio infortunio:

Sonia Bruganelli ha problemi con le costole, ma Nina sta messa peggio con un piede fratturato e altre costole rotte. Vedremo cosa succederà.

Milly ha precisato che la produzione sta valutando tutte le opzioni per permettere a Zilli di restare in gara, ma la decisione finale spetta alla cantante.

La partecipazione di Zilli è sospesa temporaneamente per permetterle di riprendersi, ma i fan sperano in un suo ritorno. Fabio Canino, opinionista e giudice del programma, ha rivelato che Nina dovrà fermarsi almeno una settimana: “Ci sarà un aggiornamento nelle prossime puntate, e per ora resta ufficialmente in gara”. Questa pausa temporanea sarà determinante per stabilire se la cantante sarà in grado di proseguire o se dovrà rinunciare al sogno di arrivare in finale.

Nonostante le difficoltà, in molti, tra cui la conduttrice Caterina Balivo, sostengono che Pasquale La Rocca, partner di Zilli nel programma, “inventerà qualcosa” per agevolare un eventuale rientro della cantante in pista. Rosanna Lambertucci, ospite a La Volta Buona, ha infatti dichiarato: “Credo che troveranno un modo per restare. Il pubblico ha bisogno di loro”.