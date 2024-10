Nina Zilli rischia di essere eliminata da Ballando con le Stelle: ecco per quale motivo

Colpo di scena in vista nella puntata di oggi di Ballando con le Stelle? A quanto pare, Nina Zilli rischia seriamente di essere eliminata qualora non si dovesse esibire, finendo così al ripescaggio: scopriamo cosa è successo nelle ultime ore e dopo l’ultima puntata.

Perché Nina Zilli rischia di essere eliminata da Ballando con le Stelle

Nel corso della recente puntata di Protagonisti, il programma radiofonico di RTL, il giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato che probabilmente questo sabato potrebbe non esserci una concorrente. Si tratta di Nina Zilli, protagonista di un brutto infortunio.

Secondo il giornalista, la cantante si sarebbe rotta tre costole ma avrebbe avuto anche un altro problema fisico. A spiegare ulteriormente le condizioni della Zilli è stata poi Rossella Erra, la quale ha riferito che oltre al primo infortunio, ce ne sarebbe stato un secondo non legato a Ballando: la Zilli si sarebbe fatta male ad un piede battendo contro un’anta e causando un edema.

La concorrente di Ballando con le Stelle è poi intervenuta telefonicamente confermando tutto:

Come va? E’ una domanda alla quale non so rispondere. Sapete già del mio povero piede. Come dire, tre costole e un piede… Ho preso una semplice botta al piede, solo che poi sono andata all’allenamento e quindi avendoci lavorato sopra, si è infiammato tantissimo l’osso.

Fredella ha infine commentato che, qualora dovesse essere eliminata, potrà sempre confidare sul ripescaggio.

Chi è Nina Zilli

Nina Zilli è il nome d’arte di Maria Chiara Fraschetta, una cantante e autrice italiana famosa per il suo stile che fonde elementi di soul, pop, rock e reggae. Nata a Piacenza il 2 febbraio 1980, Nina Zilli è diventata nota per la sua voce potente e il look ispirato agli anni ’60, conquistando il pubblico italiano con brani come L’uomo che amava le donne, 50mila (in duetto con Giuliano Palma) e Per sempre.

Carriera musicale

Dopo un primo esordio in gruppi musicali e come conduttrice radiofonica, Nina ha debuttato come solista nel 2009 con l’EP Nina Zilli, che contiene la hit 50mila. Nel 2010, ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano L’uomo che amava le donne, guadagnando un vasto consenso di pubblico e critica. Da allora, ha partecipato a diverse edizioni di Sanremo, tra cui quella del 2012 con Per sempre e del 2015 con Sola. La sua musica è caratterizzata da sonorità vintage ispirate a icone come Aretha Franklin, Amy Winehouse e Marvin Gaye.

Televisione e progetti recenti

Oltre alla musica, Nina Zilli è apparsa in diverse trasmissioni televisive come giudice e ospite, tra cui Italia’s Got Talent e Celebrity MasterChef. Negli ultimi anni, ha continuato a pubblicare album e singoli che riflettono la sua versatilità artistica, mantenendo uno stile che spazia dal soul al pop e al jazz.

Vita privata

Nel 2023, Nina Zilli è diventata mamma per la prima volta, accogliendo una bambina insieme al compagno, il rapper Danti (Daniele Lazzarin), noto anche come membro del duo Two Fingerz.