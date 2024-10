Chi è Nina Rima, dalla violenza sessuale alla perdita della gamba: marito e figli

Nata a Milano nel 1999, Nina Rima è una delle influencer e modella italiane più seguite e apprezzate. La sua storia non è solo di successo, ma anche di sfide e resilienza. Sin da piccola, Nina affronta situazioni difficili: cresce a Milano con la madre e la sorella maggiore, segnata dall’assenza del padre e da un rapporto complesso con la madre.

Nina Rima, la violenza sessuale

Durante l’adolescenza, la famiglia si trasferisce in un piccolo paese di montagna, dove Nina, lasciata spesso sola, inizia a frequentare amicizie sbagliate e cede alle droghe. All’età di 15 anni, la sua vita subisce un trauma indelebile: diventa vittima di uno stupro, un’esperienza di cui parlerà anni dopo nel suo libro Tutto quello che non ti aspetti:

Era un uomo di 40 anni, mezzo spacciatore e mezzo deejay. Mi disse che quando si faceva, gli veniva voglia. Che dovevo lasciarmi andare. L’ho respinto, mi ha inseguito. L’ho scampata per un po’ finché non mi sono ritrovata con le spalle al muro, senza più spazio per scappare. – ha raccontato Nina a Vanity Fair – Era a metà tra un deejay e uno spacciatore. Raccontava che nelle discoteche si fingeva un carabiniere per perquisire i ragazzini e sottrarre loro la droga. Quella sera cominciamo a pippare. Lui ha provato a baciarmi e io l’ho frenato. Mi ha risposto che quando si faceva, gli veniva voglia. L’ho respinto, mi ha inseguito. L’ho scampata per un po’ finché non mi sono ritrovata con le spalle al muro, senza più spazio per scappare. Così mi ha presa: mi teneva ferma per le mani e con il suo corpo sul mio. Sentivo il peso addosso. Ci avrà messo cinque minuti a venire. Poi mi ha detto: “Se sapevo che eri così mi risparmiavo la fatica”. Se potessi dirgli qualcosa, gli augurerei di avere una figlia femmina.

L’incidente e la perdita della gamba

A 17 anni, Nina deve affrontare un’altra dura prova: un incidente in scooter le causa la perdita della gamba sinistra. Questo evento cambia radicalmente la sua vita, ma non abbatte il suo spirito. Nel giorno dell’anniversario dell’incidente, ha condiviso sui social un messaggio toccante: “Sette anni fa in questo giorno perdevo una gamba, il mio piede sinistro, cinque dita, un neo e una voglia sul polpaccio… La spensieratezza, i sogni, la speranza. La voglia di tornare in piedi e mettercela tutta.” Nonostante il dolore e le difficoltà, Nina non si è mai arresa.

Dopo una lunga riabilitazione, decide di ricostruire la propria vita trasferendosi a Como con la sorella e inizia a lavorare come influencer, raccontando la sua esperienza e ispirando migliaia di persone sui social con il suo percorso di accettazione e rinascita.

La carriera come attrice e la vita familiare: marito e figli

Nel 2024, Nina Rima debutta come attrice nel ruolo di Greta nella serie I Fantastici 5 su Canale 5, accanto a Raoul Bova. Questo nuovo capitolo professionale rappresenta per lei un’ulteriore conferma della sua capacità di reinventarsi.

Durante una vacanza in Sicilia, Nina incontra Giuseppe Elio Nolfo, che diventa suo marito nel 2023. Dalla loro storia d’amore sono nate due figlie: Ella Noa (2022) e Lea Luna (2024), completando la sua nuova vita con una famiglia e un futuro ricco di speranze.