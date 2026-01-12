Nina Moric, le pesanti rivelazioni su Fabrizio Corona

Nina Moric, le pesanti rivelazioni su Fabrizio Corona

Tra i volti che hanno preso parte alla serie Netflix Fabrizio Corona – Io Sono Notizia c’è anche Nina Moric. Nel corso delle cinque puntate, la modella croata ha fatto dichiarazioni molto forti sul suo ex marito, parlando di episodi delicati come l’aborto che le sarebbe stato chiesto e di strategie studiate a tavolino, tra cui un presunto piano per farla entrare nel camerino di Eros Ramazzotti così da provocare uno scandalo fotografico.

Nel quinto episodio dello show, Nina Moric ha puntato il dito anche contro diversi personaggi del mondo dello spettacolo che, anni fa, si erano schierati pubblicamente a favore di Fabrizio Corona, arrivando persino a chiedere la grazia per lui: “Poi sono subentrati tutti questi personaggi televisivi. Cosa hanno fatto? Quando lui era in carcere, hanno chiesto la sua grazia! Ma hanno letto bene che cosa ha fatto?! Lui voleva questo“.

“E’ un pagliaccio”

La 49enne non si è fermata qui e ha ridimensionato la figura dell’ex marito, usando parole molto dure e definendolo un clown. Il riferimento è anche a un episodio noto, avvenuto dopo una delle sue scarcerazioni, quando Corona lanciò delle mutande dal balcone per promuovere il proprio marchio: “Lui è un pagliaccio e noi ci stiamo divertendo, ma è assurdo che ancora oggi stiamo ancora qui a parlare di niente! Perché pensiamoci bene, lui non ha fatto nulla di eclatante, ha lanciato le mutande dalla finestra, questo è Fabrizio Corona, l’uomo che gettava le mutande dal balcone“.

È comprensibile il rancore per quanto vissuto, anche se ridurre Corona alla figura “dell’uomo delle mutande” appare una semplificazione estrema. Non a caso Netflix ha scelto di investire in una serie interamente dedicata a lui, coinvolgendo anche la stessa Nina Moric. Come spesso accade, la realtà sembra collocarsi a metà strada tra l’autocelebrazione esasperata dell’ex paparazzo e il ritratto pungente tracciato dalla sua ex moglie.

Il racconto dell’assegno e del contratto

In uno degli episodi di Io Sono Notizia, Nina Moric è tornata agli inizi della relazione con Fabrizio Corona, parlando di un contratto che lui le avrebbe imposto di firmare. Un accordo che gli avrebbe garantito il controllo totale sulle sue attività lavorative, comprese le serate in discoteca, dalle quali lui avrebbe trattenuto gran parte dei compensi.

“Dal momento che mi ha dato un bigliettino con il suo numero e siamo usciti insieme sono iniziati i danni. Mi ha fatto firmare a tutti i costi un contratto tra me e lui. C’era scritto che lui e solo lui avrebbe gestito tutto quello che io avrei fatto. Mi ricordo che tremava e aveva queste mani con le unghie tutte mangiate. Ha cominciato a farmi fare queste serate assurde. Non mi diceva mai quanto realmente mi pagavano, però una sera a un evento lui si è scordato l’assegno in auto e io ho guardato. Per me c’erano 5 e su quell’assegno però c’erano scritti 50! Questa era la differenza di quello che dava a me e che prendeva lui. E qui è subentrato lo stesso meccanismo, paga per amore, paga per amore, paga per avere amore.”

Dopo la diffusione della serie, sui social network sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà per Nina Moric, ma anche per un’altra ex compagna di Corona, Silvia Provvedi, che negli anni ha raccontato a sua volta aspetti difficili della relazione con l’ex paparazzo.