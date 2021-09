Nina Moric e Fabrizio Corona, coccole e baci per gli ex: ci riprovano per amore di Carlos Maria? – VIDEO

Nina Moric e Fabrizio Corona sono nuovamente in pace. La ex coppia dopo la nascita del figlio Carlos Maria e la successiva separazione, ha vissuto notevoli momenti di alti e bassi, tra litigi choc e prese di posizione molto forti.

In queste ore, l’ex re dei paparazzi ha condiviso tramite le Instagram Stories del suo profilo, alcuni momenti particolarmente intimi insieme alla sua ex moglie. Prima i complimenti: “Ma quanto cazz* sei fig*?”, ha domandato Fabrizio Corona ad una imbarazzata Nina Moric.

Poi l’allenamento insieme e per finire coccole, carezze e baci sul divano con in sottofondo una canzone d’amore: cosa bolle in pentola? La ex coppia ci sta riprovando per amore del figlio Carlos Maria?

La pace tra Fabrizio e Nina è scoppiata nuovamente lo scorso agosto con un post Instagram condiviso proprio da Corona:

Che dire… che la vita è così. Perché ciò che conta alla fine è l’amore della cosa più cara. Con la immensa speranza che sia così per sempre ammettendo gli innumerevoli errori fatti.

Lo scorso giugno il settimanale Chi aveva pubblicato alcuni scatti della coppia di ex insieme felici e abbracciati, ma poi Nina Moric era partita all’attacco:

Non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi. Hai fatto scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua.

Il VIDEO ti aspetta in apertura del nostro articolo.