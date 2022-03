I rapporti tra Fabrizio Corona e Nina Moric sarebbero ormai giunti al capolinea. La modella ne aveva parlato anche di recente ospite di Verissimo quando aveva detto: “Non ci sono più rapporti con Fabrizio, ma meglio così”.

Nina Moric, appello per il figlio e parole shock contro Fabrizio Corona

Nel corso della stessa trasmissione, Nina Moric si era detta preoccupata per il figlio 19enne Carlos Maria ed aveva espresso un suo personale augurio proprio al ragazzo:

Carlos? Non sta più studiando e questo mi dispiace perché ha una bella testa. Sono rimasta in Italia solo per lui anche se ho avuto una carriera esplosiva all’estero. Oggi Carlos è un uomo e mi sento di troppo. Io lo amo più della mia vita, ma dall’altra parte ho bisogno di trovare la mia serenità. L’unica cosa che auguro è che Carlos prenda le sue decisioni, che non si faccia mai calpestare. Io credo in lui e ci sarò sempre.

Nelle passate ore però, l’ex di Corona ha postato una serie di Instagram Stories preoccupanti nelle quali lanciava un appello per suo figlio Carlos:

Da madre mi vergogno di fare questo appello. Carlos soffre di psicosi transitoria acuta. Deve essere curato!! Non ha telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna. Se non prende i farmaci sarà la sua fine! Vi prego aiutatemi, mio figlio ha bisogno! Per favore.

Dopo l’accorato appello è passata ad attaccare Fabrizio Corona chiedendo la sua carcerazione e auspicando che qualcuno possa intervenire e denunciarlo:

Carlos non deve essere criticato! E’ solo vittima del male che deve essere fermato!!! Che io sia brucita ma lui deve essere salvato! Fabrizio Corona in galera o in un posto lontano da lui.

Poi ha proseguito:

Abbiamo bisogno di voi, so che chiedo troppo. Ma voglio soltanto la sua libertà a costo della mia morte… Fabrizio Corona non è mai stato un padre [….] Fabrizio Corona merita ergastolo!

A distanza di qualche ora però, Nina Moric avrebbe cambiato tono anche nei confronti del figlio definendolo uguale al padre.