Nima Benati contro alcuni concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip? La celebre fotografa under 30 che scatta per i più importanti brand di moda, ha lanciato una chiara frecciatina per qualcuno che attualmente è all’interno al loft più spiato di Cinecittà.

Comunque trovo affascinante che le persone che in questi mesi hanno parlato male di me dentro la casa sono le stesse che per anni hanno provato ad avvicinarmi, farsi fotografare da me o diventarmi amici (o tutte e tre le cose insieme) e che al mio cortese declino dell’offerta si sono così indispettite.

Non sono interessata a quel mondo di finzione, di ‘amo/tesoro’ lanciati al vento, di finte amicizie per crescere di visibilità… i miei amici sono sempre gli stessi da 10 anni e credo ancora nel talento, passione e duro lavoro per arrivare nella vita.

Per quanto riguarda il resto, gioco proprio in un’altra League. La volpe che non arriva all’uva dice che è acerba… Ci sono persone che ammiro che non vogliono avere nulla a che fare con me, non per questo smetto di ammirarle. Non abbiamo 4 anni, non si può piacere a tutti, bisogna farsene una ragione.