“Non mi piace!”, Nikita analizza il rapporto tra Zeudi e Helena al GF

Ospite di Non Succederà Più, il programma condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, Nikita Pelizon ha parlato non solo della lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, ma ha anche espresso il suo pensiero su Zeudi Di Palma, l’ex Miss Italia con la quale la modella brasiliana ha instaurato un rapporto speciale.

“Zeudi non mi piace!”, Nikita parla del suo rapporto con Helena: la dura critica

Nikita ha descritto Zeudi come una ragazza bella, ma non ha apprezzato alcune delle sue strategie all’interno del reality:

Zeudi è una bella ragazza ma non mi piace, a livello di mosse non mi è piaciuta.

Pelizon ha criticato Zeudi per aver condiviso informazioni riservate e per le sue dinamiche di gioco, che ha trovato poco coerenti.

Una persona che entra dopo sa come funziona… Ha riportato agli altri ciò che le ha detto Helena.

Nikita ha inoltre commentato l’atteggiamento di Zeudi nei confronti di altri concorrenti, sottolineando il suo modo di creare situazioni all’interno del programma.

Ha limonato con Alfonso ed è tornata da Helena, a me fa ridere. È tutto una cosa del programma, è brava a creare cose.

Le osservazioni di Nikita Pelizon aggiungono ulteriore pepe alle dinamiche del Grande Fratello, offrendo uno sguardo critico sulle strategie di Zeudi Di Palma.

La scheda di Helena

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.

La scheda di Zeudi

Zeudi, napoletana di Scampia, ha 23 anni. È diplomata al Liceo Scientifico, studia sociologia all’Università di Napoli Federico II e lavora come modella.

Zeudi è cresciuta con la mamma che ha fatto tanti sacrifici per mantenere lei e la sorella, dopo che il padre è andato via di casa quando lei aveva solo 2 anni.

Per dare una svolta alla sua vita, nel 2021, decide di candidarsi a Miss Italia, vi partecipa e vince la ’82ª edizione. Da aprile a maggio 2022 debutta in tv come primadonna di Big Show, condotto da Enrico Papi.

Zeudi è empatica, ottimista e aperta all’ascolto, ma è anche perfezionista e permalosa. Attualmente single, ammette di non essere capace di vivere l’amore con leggerezza. Si definisce una ragazza seria e con la testa sulle spalle. Ama l’arte in tutte le sue forme, i tramonti e il mare.