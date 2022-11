Se ieri sera Nikita era apparsa stupita dopo essere venuta a conoscenza della pubblicazione sulla pagina Instagram di Chi di un video privato che la vedeva insieme al “fidanzato”, oggi le cose sarebbero cambiate. La Pelizon non ha mai avallato finora la definizione di fidanzato in riferimento all’uomo che avrebbe iniziato a frequentare prima del suo ingresso al GF Vip, ed anche ieri sera lo ha voluto ribadire.

Nel corso dell’ultima puntata, Nikita è anche venuta a conoscenza del video che la stessa aveva inviato via Whatsapp all’uomo e diventato di dominio pubblico senza il suo permesso. Non a caso la Vippona ha domandato a Signorini, in diretta, cosa significasse il logo di Chi e chi sarebbe stato a farglielo avere.

La risposta, in realtà, sarebbe molto semplice e nelle passate ore la giovane concorrente è tornata sull’argomento nel corso di una conversazione con Charlie Gnocchi:

1. Io non ho autorizzato che quel video venisse fuori, 2. Se lo ha deciso lui allora ha cambiato quello che ci eravamo detti, perché? 3. Sei il primo che hai detto che non vuoi essere reso pubblico, che non vuoi che io lavorassi in tv, che non vuoi che questa cosa era chiaramente per me importante, per gli altri miei progetti, ecc… e poi mandi quel video alla produzione? Mi fa strano. Non era reso pubblico minimamente, minimamente, è una cosa che io gli avevo mandato su Whatsapp. Una cosa forte? Una cosa privata si chiama.