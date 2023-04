Helena Prestes è finita al televoto dell’Isola dei Famosi 2023 insieme a Marco Predolin. E se in Honduras l’atmosfera è già tesa, fuori dal reality show Nikita Pelizon sta facendo il tifo per la sua amica (hanno condiviso la precedente esperienza con Pechino Express).

Nikita sostiene Helena Prestes all’Isola dei Famosi

Dopo aver perso la prova leader vinta da Simone Antolini, Helena è andata in nomination e dovrà scontrarsi con Marco Predolin. L’ex conduttore, in questo caso, ha veramente poche speranze di poter superare il televoto visto l’esercito di Nikita pronto a sostenere la Prestes.

E se Nikita non parteciperà all’Isola dei Famosi, c’è l’altissima possibilità di vederla direttamente in studio a fare il tifo per Helena.

Proprio in merito al reality show condotto da Ilary Blasi, la vincitrice del Grande Fratello Vip, intervistata tra le pagine di Chi, aveva affermato:

L’Isola? Sarebbe una bellissima esperienza, ma ho paura dei mosquitos. Al momento non credo che accetterei, in futuro mai dire mai.

Nikita Pelizon ha seguito la prima puntata dell’Isola dei Famosi insieme all’ex fidanzato Matteo Diamante così come dimostrano le storie condivise su Instagram.

A tal proposito, Diamante recentemente intervistato su TVperTutti.it, ha parlato di un possibile ritorno di fiamma con la sua ex: