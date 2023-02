Nikita sogna Antonino e glielo racconta: la faccia di Spinalbese è epica

Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese, nonostante facciano parte dello stesso gruppo dei Persiani, continuano a non sopportarsi. La modella stamattina, forse per cercare di smorzare la costante atmosfera tensiva del Grande Fratello Vip, ha svelato al vippone di averlo sognato.

Oggi ti ho sognato. Non mi ricordo bene la scena. C’era la padella sporca di cibo, allora ho preso dell’acqua calda e l’ho messa nella padella, così ti era più facile pulirla. Tu mi guardi e mi dici: ‘Dopo questo gesto non lo so se tutto quello che fai è perché sei così o è quello che ho sempre pensato’. Fin qua mi ricordo.