Oriana Marzoli continua ad essere tra le concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, gli sguardi infastiditi e discutibili in direzione di Nikita Pelizon, si sprecano.

Lo sguardo di Oriana accende il web: Nikita “sotto” osservazione

La venezuelana e la modella non si piacciono (e non ne hanno mai fatto mistero) e mentre Nikita è stata accusata di sparlare Oriana (ha espressamente fatto presente a Daniele di essere preoccupata dal loro rapporto) della Marzoli nessuno parla se non per evidenziare la sua presunta “supremazia” sul resto del gruppo.

In queste ore sta girando su Twitter un video che ha fatto storcere il naso agli internauti. Nikita sedendosi al tavolo con Oriana, Giaele, Sarah e la Murgia, è stata letteralmente “investita” dallo sguardo (contrariato) della Marzoli.

Questi atteggiamenti sono sbagliati ed infelici esattamente quanto parlare alle “spalle” del suo rapporto con Daniele: perché non evidenziare anche quest’altra faccia della medaglia?

Le faccette di Oriana sono sbagliate (ed è arrivato il momento di scriverlo).

Qualcuno le dica che non sta recitando la parte di Regina George di “Mean Girls”, grazie.

Ecco il VIDEO.