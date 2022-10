Nikita continua ad essere presa di mira dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip (fortunatamente non da tutti). In particolare, Cristina Quaranta, Antonino Spinalbese ed Elenoire Ferruzzi, non la smettono (da giorni) di criticarla ed attaccarla ingiustamente.

Nikita piange al GF Vip e incontra lo psicologo in confessionale

“Prendila con più leggerezza. Sembra che tutti ce l’hanno con te, che tutti parlano male di te. Fai il tuo. Le persone se non si vogliono avvicinare è perché c’è un perché, cambia atteggiamento” ha affermato Cristina Quaranta nel pomeriggio confrontandosi con Nikita sulla questione dei letti sollevata da Antonino.

La Quaranta ha aggiunto:

Sembra che percul* tutti, provochi tutti. L’hai fatto con me per un giorno intero: mi hai provocata o no?

Nikita si è successivamente sfogata con Luca ed ha pianto in silenzio.

In serata la modella ha chiesto di parlare con lo psicologo restando in confessionale per più di un’ora (George si è molto preoccupato per la sua assenza).

Per fortuna la modella è tornata con il retro dei vipponi trovando confronto proprio in Ciupilan, Amaurys e Luca.

Nonostante la richiesta di un supporto psicologico, Elenoire continua a “puntarla” con sguardi inopportuni e reiterati: spero che Alfonso domani faccia notare questo comportamento inaccettabile e dica qualcosa in merito.

Fare branco verso una ragazza che non ha fatto assolutamente niente, farla sentire sbagliata e prenderla per il culo è la cosa più schifosa che si possa vedere in un reality. Nikita noi siamo con te! ❤#GFvip #nikiters pic.twitter.com/OK001hzlWA — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 16, 2022

Il senso di protezione che george, amaurys e luca hanno verso nikita è qualcosa di bellissimo. Loro hanno saputo cogliere la bellezza interiore di questa ragazza ❤#gfvip #nikiters pic.twitter.com/rO5afo8e2m — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) October 16, 2022

“Sembra che tutti ce l’hanno con te, che tutti parlano male di te…

Cerca di cambiare tu atteggiamento e vedi che le persone si avvicinano a te…” Cristina che cerca di far sentire sbagliata Nikita è veramente una scena di pessimo gusto #GFvip #nikiters pic.twitter.com/pZrMf7DE6l — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 16, 2022

nikita non fa la vittima andando a destra e sinistra dicendo che è stata presa di mira.

lei è così,si mette in un angolino,si sfoga,piange e si da pure qualche colpa. nikita merita di essere immune e la preferita dal pubblico,vi prego salvatela tutti

❤️‍🩹#gfvip #nikiters pic.twitter.com/SNqUFTh3Jg — cheverguenza//nikitastan (@iosonoestanca_) October 16, 2022

sto piangendo non riesco a vederla così io ho empatizzato troppo 💔#gfvip #nikiters pic.twitter.com/xtfpsjiiZr — cheverguenza//nikitastan (@iosonoestanca_) October 16, 2022

noi esauriti che non la vediamo ,mentre la fatina dai capelli blu esce dal confessionale sorridendo #gfvip #nikiters pic.twitter.com/3hgy9pBnLI — TURBOGNOCCA🔥 (@Bianca01110304) October 16, 2022