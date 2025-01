Nikita Pelizon torna al Grande Fratello per Helena Prestes

Nikita Pelizon pronta a rientrare nella Casa. Stasera, lunedì 13 gennaio 2025, il Grande Fratello torna su Canale 5 con una puntata che promette scintille. Dopo le nomination d’ufficio che hanno coinvolto Helena Prestes e Ilaria, e quelle di Luca, Shaila e Tommaso, il pubblico è chiamato a decidere chi dovrà lasciare la Casa. Ma non è tutto: un’ospite d’eccezione farà il suo ingresso per scuotere ulteriormente gli equilibri.

Grande Fratello: il ritorno di Nikita Pelizon

Le nomination di questa settimana hanno scatenato tensioni e polemiche tra i concorrenti. Dopo l’uscita volontaria di Jessica Morlacchi, stasera l’attenzione è puntata sull’eliminazione di uno tra Helena, Ilaria, Luca, Shaila e Tommaso. Chi sarà il prescelto dal pubblico per lasciare il reality?

Nel frattempo, si prevedono nuovi confronti accesi e riflessioni sulle dinamiche interne. L’uscita di Jessica Morlacchi ha lasciato un vuoto e, allo stesso tempo, sollevato interrogativi su come i concorrenti affrontano le pressioni del gioco.

La sorpresa più grande della serata, come anticipato da TvBlog.it, è il ritorno di Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 7. La Pelizon, nota per la sua empatia e la capacità di affrontare situazioni difficili, è stata chiamata per commentare i recenti eventi e sostenere l’amica Helena Prestes, una delle nominate.

Nikita e Helena condividono un legame profondo nato durante l’edizione 2022 di Pechino Express. Nelle ultime ore, Nikita si è spesa sui social per invitare il pubblico a votare in favore di Helena, sperando di evitarne l’eliminazione.

La puntata si preannuncia ricca di colpi di scena, con rivelazioni inaspettate e confronti che potrebbero cambiare gli equilibri nella Casa. Non mancheranno momenti di forte emozione e la curiosità di scoprire quale sarà il destino dei concorrenti coinvolti nel televoto.

L’appuntamento è per stasera, subito dopo Striscia la Notizia, alle 21:30 su Canale 5.