Nikita Pelizon “smascherata” dal suo ex fidanzato? Matteo Diamante insinua dubbi e lancia frecciatine

Nikita Pelizon ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 7 lo scorso lunedì sera. Appena varcata la mitica porta rossa, il suo ex fidanzato si è prontamente palesato sui social per dire la sua, insinuare un dubbio e lanciare una frecciatina.

Nikita Pelizon “smascherata” dal suo ex fidanzato?

Lui è l’ex naufrago dell’Isola Matteo Diamante. I due sono stati insieme alcuni anni fa ed hanno partecipato ad Ex On The Beach dove si erano ritrovati dopo una precedente rottura.

Diamante, sui social ha commentato:

Sto aspettando un ingresso… L’innominabile sempre molto bella. Però io lo stato sentimentale me lo ricordavo diverso. Però il lavoro ha sempre la precedenza. Già visto anche questa scena.

Matteo ha insinuato che Nikita non sia effettivamente single come invece ha dichiarato durante la clip di presentazione.

Diamante ha poi lanciato una bella frecciatina alla sua ex fidanzata:

Non sono passate neanche 24 ore e sono stato già giudicato. Ho sentito più cose non vere perciò mi limito a commentare se vengo chiamato in causa. Ancora è molto presto, ora si vogliono tutti bene, poi verranno fuori le vere persone.

questa edizione è iniziata oggi e abbiamo già il pratiful, sonia vs elenoire col porro, matteo diamante ancora a frignare per nikita e guenda col piede di guerra con patrizia IO STO CREPANDO È TUTTO STUPENDO#gfvip pic.twitter.com/jx1eYHQ6ZU — ᏗᏝᏋ♠️ midnights era (@exiledbiatch) September 19, 2022

La scheda

A soli 18 anni Nikita Pelizon inizia la sua carriera da modella calcando prestigiose passerelle internazionali.

Un successo che le ha permesso di raggiungere ben presto anche il mondo della Tv partecipando a diversi programmi e reality show. Recentemente ha riallacciato i rapporti con la sua famiglia con la quale non parlava da quasi 8 anni.

Molto attiva su Instagram, Nikita è seguita da più di 120mila follower. Passionale, determinata e testarda, il suo soprannome è “uragano”.