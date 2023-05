Nikita Pelizon e Matteo Diamante sono tornati insieme? La risposta

Nikita Pelizon e Matteo Diamante sono tornati insieme? I due ex fidanzati, dopo essersi incontrati nuovamente al Grande Fratello Vip, hanno ripreso un rapporto di forte intesa e stima.

Nikita e Matteo, dopo le numerose domande sul loro particolare rapporto riallacciato anche dopo il GF Vip, hanno deciso di fare chiarezza tramite Instagram:

Gli ex del Grande Fratello Vip hanno condiviso un post insieme, aggiungendo nella didascalia altre precisazioni:

Questa settimana di silenzio da parte nostra e vostra è stata perfetta. Perciò, siamo qua per dirvi che non abbiamo litigato, ‘costruiamo’ o per lo meno ci proviamo. Potrebbe essere che tra un mese uno dei due scappi o che tra un anno…CHI LO SA! Non prevediamo il futuro però, vi chiediamo per favore di continuare, finché non ci sarà chiara la situazione, a fare come avete fatto questa settimana. Senza quell’onda di pressing, è stata perfetta. Vi vogliamo bene.