Nikita Pelizon, in più di una occasione ha parlato del travagliato rapporto con i suoi genitori. La madre e il padre della modella sono testimoni di Geova e, proprio per questo motivo, hanno avuto numerosi problemi con la figlia fino a cacciarla di casa per ben due volte.

Nikita Pelizon svela cosa le faceva mangiare sua madre quando era piccola

Oggi, chiacchierando con Luca e George, Nikita ha svelato un altro aspetto inedito del rapporto con su madre, facendo capire al resto dei concorrenti per quale motivo cucina in maniera particolare (per questo è stata anche criticata dal resto dei vipponi del Grande Fratello Vip):

Mia mamma non amava cucinare. Quindi cucinava solamente quando c’era mio padre a pranzo o a cena. Quando lui non c’era, e cioè molto spesso, lei mi veniva a prendere a scuola, se si ricordava, e con due tramezzini presi al supermercato andavamo al parco giochi a mangiare sugli scivoli. Oppure andavamo a casa, prendeva due wurstel di quelli confezionati, non li scaldava, li metteva sul piatto, senape, ketchup e si mangiava quello.

Nikita ha svelato quando sono cambiate le cose in cucina:

Quando poi sono andata via di casa e ho iniziato a convivere, stavo praticamente tutti giorni, tranne quando andavo a fare servizi fotografici e sfilate, a cucinare come una dannata guardando tutte le ricette su Google. E a volte uscivano cose molto fighe. Nel mentre poi mi divertito a fare anche degli esperimenti e cioè a prendere determinati ingredienti andare a sentimento. A volte uscivano cose fighe, altre volte bisognava ripararle con qualcosa.

I genitori di Nikita non hanno accettato il suo lavoro e l’hanno buttata fuori casa quando aveva appena 18 anni. Adesso il loro rapporto sembra leggermente migliorato ma, sicuramente, non è il tradizionale legame che ogni figlio ha con la madre e il padre.