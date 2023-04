Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e le coppiette nate in Casa “sparite” dai palinsesti Mediaset? Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, la modella non ha partecipato ad altri programmi televisivi e con lei anche il resto dei finalisti: per quale motivo è accaduta una cosa simile?

Nikita, Oriana e le coppie del GF Vip “cancellate” da Mediaset

Le spiegazioni del perché Mediaset non voglia più saperne della settima edizione del Grande Fratello Vip ci giungono da un approfondito articolo del buon Massimo Galanto che su TVBlog traccia i contorni di ciò che potrebbe essere accaduto:

Il programma condotto da Alfonso Signorini è cambiato, ma soprattutto è cambiato il clima intorno ad esso. Per questo non sorprende che, per esempio, la vincitrice del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, sia letteralmente sparita dai palinsesti di Mediaset.

Niente ospitate a Mattino 5 e Pomeriggio 5 per gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Da Nikita alla gettonatissima Oriana Marzoli, Mediaset pare non volerne più sapere nulla di questa edizione letteralmente da dimenticare:

Ma il segnale più clamoroso dell’isolamento di cui è oggetto il Grande Fratello Vip è evidentemente quello che arriva da Verissimo, trasmissione-manifesto di Mediaset. Nel salotto di Silvia Toffanin da oltre un mese non c’è traccia dei concorrenti del GF Vip. L’ultimo al quale è stata concessa l’ospitata è Antonino Spinalbese, a inizio marzo, da tempo uscito dal gioco.

Niente intervista alla vincitrice ma nemmeno alle coppiette tanto apprezzate sui social. Sempre più convinta che di questo Grande Fratello Vip non rimarrà nulla o quasi (così come ho scritto proprio stamattina nel mio focus tutto dedicato al reality show).