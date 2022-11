Nikita Pelizon non ha digerito l’azione del suo fidanzato di rendere pubblico il video di coppia che la modella aveva montato poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Valerio Tremiterra stava conoscendo Nikita Pelizon prima del suo ingresso al GF Vip. Il video mandato in onda però, ha creato una inevitabile spaccatura.

Nel frattempo Parpiglia durante Casa Pipol, ha affermato che il video non è stato recapitato da Tremiterra bensì da un’altra persona.

Nikita questo non lo sa e così, nelle ultime ore ha praticamente lasciato il fidanzato definendosi libera (ed ha anche svelato di essere interessata a Luca Onestini).

Chiacchierando con Antonella e Wilma, la concorrente ha precisato:

Se abbiamo deciso che tu rimanevi privato, che ero io a decidere semmai renderti pubblico, tu piuttosto decidi di mandarmi una lettera non un video privato che io ti ho mandato, che ce l’avevamo solo noi due… Certo che non ero sicura: vi ho mai detto il suo nome? Io stavo valutando. Sono stati venti giorni belli… Io devo sentirmi libera, partiamo da questo presupposto.

Jessica, sorella maggiore di Nikita, è intervenuta sui social commentando l’account Twitter di Valerio Tremiterra che ha postato una dedica per la vippona:

Se tu la conoscessi veramente, sapresti che non potevi fare mossa più sbagliata di quella che hai fatto. Ti consiglio vivamente di lasciarla in pace. Nikita non è un oggetto, ledendo la sua privacy non le hai dimostrato amore ma possessione e controllo, cose che lei odia.