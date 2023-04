Ginevra Lamborghini non ha mai nascosto di essere soggetta al fascino femminile e parlando di Nikita Pelizon in passato ha ammesso di essere rimasta attratta da lei nella Casa del GF Vip. Ma cosa pensa in merito la vincitrice della settima edizione del reality?

Nikita svela i rapporti con Ginevra e non solo

Nelle passate ore Nikita Pelizon si è dilettata a rispondere a qualche curiosità dei follower attraverso il box domande di Instagram. Tra i vari quesiti, anche uno relativo alla Lamborghini: “Il rapporto con Gin si è rafforzato uscita dalla Casa?”.

La Pelizon ha postato una foto che le ritrae insieme nel loft di Cinecittà ed ha replicato, taggando Ginevra:

Le voglio un bene dell’anima. Me la sposo.

Parole che confermano il grande affetto reciproco, indipendentemente dall’attrazione provata dalla Lamborghini.

All’ex Vippona è stato anche chiesto se sarebbe pronta ad un ruolo in Tv:

Mi piacerebbe molto co-condurre. Ammetto però che ci sono tanti altri progetti in ballo.

Dopo aver svelato ciò che pensa sull’atteggiamento dei suoi ex Vipponi (video in apertura), ha poi risposto a chi le chiedeva se per la caso la sua vittoria possa essere interpretata come il trionfo dell’educazione e del rispetto: