Nikita Pelizon è la concorrente del Grande Fratello Vip da tenere d’occhio. Leale, intelligente, introspettiva e attentissima. Proprio per via di queste belle doti, i vipponi invece di prendere esempio, la criticano da giorni, imitandola alle spalle, facendole il verso e lamentandosi del suo modo di fare.

Nikita presa di mira dai vipponi: l’ex fidanzato la difende

Dopo la diretta del GF Vip di ieri sera, Nikita ha discusso con Cristina Quaranta e Antonino Spinalbese, per colpa di alcuni posti letto e l’incapacità di alcuni di loro di interagire in maniera chiara.

Matteo Diamante, ex fidanzato della Pelizon, proprio in queste ore è intervenuto difendendo la modella scrivendo un bel messaggio su Twitter:

Due cose: Nikita non fa più parte della mia vita, forse. Forse non ne fa più parte nel modo in cui ne faceva prima, ma vederla prenderla di mira in quel modo mi ha molto infastidito. Non te lo meriti Nikita, sei bella così, non cambiare. Seconda cosa: GUARDATI LE SPALLE.

Nel messaggio di Matteo c’è ancora tanta stima e moltissimo affetto. Sicuramente conosce bene il valore di Nikita.

due foto non posso farti godere alle otto del mattino le foto:#gfvip #nikiters pic.twitter.com/EPnR048vMn — cheverguenza//nikitastan (@iosonoestanca_) October 14, 2022

I video dopo la diretta del GF Vip

“Sei tu che ti stai mettendo in mezzo in una situazione che non ti riguarda…

Se questa persona non ha il coraggio di parlarmi, che mi rivolga la parola anziché venire da te e usarti come pedina” Mamma mia Nikita come ti amo #gfvip #nikiters pic.twitter.com/7Ptiz5k9aQ — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 14, 2022