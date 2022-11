Nella Casa del Grande Fratello Vip il gioco “obbligo e verità” potrebbe aver aperto le porte ad una potenziale nuova simpatia. Dopo il bacio davanti agli altri vipponi, Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro si sono nuovamente baciati in confessionale.

Secondo gli amic* della rete, tra di loro potrebbe anche nascere una vera attrazione ed infatti, proprio Nikita in queste ore si è mostrata particolarmente in crisi per il fidanzato fuori.

Daniele, invece, ha mostrato notevole buonumore (ritrovato in parte anche dopo l’uscita di Elenoire Ferruzzi).

Potrebbe nascere una coppia?

Nikita ha parlato con Patrizia del suo fidanzato fuori e la Rossetti ha fatto un discorso perfetto cercando di tranquillizzarla:

Magari un giorno diventerai una pittrice famosa e non te ne fregherà più niente della TV ma è sempre una scelta tua. Se ci rimane male per il gioco non è intelligente. Se ti conosce e capisce un po’ le regole del gioco… io ti vedo qui dentro, non fai niente di strano. Giochi con George come se fosse tuo fratello, ti diverti ad inventare le canzoni, ogni tanto fai gli urli come una pazza scatenata e parli con gli uccelli. Se sono riuscita a capirti io come può non capirti lui.

Io ho detto di te che hai un amore nei confronti della vita perché apprezzi qualsiasi cosa proprio perché sei arrivata al baratro di perderla. Che bella che sei, perché apprezzi ogni cosa, io magari no… prima avevi una risata che esprimeva proprio voglia di vivere, quindi… se lui non lo capisce è un pirla!