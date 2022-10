Ginevra Lamborghini, nella lunga live su Instagram insieme agli estimatori, ha svelato per quale motivo si trovava al fianco del suo “ex” fidanzato confermando la crisi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato anche di Nikita Pelizon e dell’atteggiamento degli altri vipponi.

“Vorrei tanto salutare e abbracciare anche Nikita che ho visto sta passando dei giorni un po’ così”, ha affermato Ginevra Lamborghini nel corso della sua live, poi ha aggiunto:

Luca e Nikita son pezzi di cuore. Lei è un’anima pura e non viene capita. Per me è favolosa proprio perché è un universo magico, è un piccolo unicorno colorato che vive nel suo mondo e menomale che ci sono persone così.

Non mi piace il modo in cui stanno trattando Nikita, non mi piace per niente. Guardate che stanno venendo fuori dei personaggi terribili, ma veramente… Se la difenderò in puntata? Assolutamente sì!