Nelle ultime ore Nikita ha manifestato una serie di dubbi a George in merito alla sua situazione sentimentale. “Come mai sei così offuscata?”, ha domandato il ragazzo, consigliandole di viversela con maggiore tranquillità. “Perché poi è arrivato l’aereo”, ha commentato la Pelizon, riferendosi al messaggio ricevuto dall’uomo che stava frequentando prima del suo ingresso al GF Vip.

Nikita, aereo bloccato: i dubbi della Pelizon

Proprio i messaggi aerei sono al centro della giornata odierna. Da una parte quello dell’uomo che Nikita stava frequentando e che l’avrebbe mandato in crisi la Vippona, dall’altra un messaggio dei fan bloccato dall’azienda che si occupa di ciò.

“Quell’idea che mi ero fatta ho capito che era sbagliata, e quindi tutte le carte in tavola cambiavano”, ha spiegato Nikita a Ciupilan, in difficoltà anche lui nel dare un consiglio all’amica. “Io mi son sentita molto bambina”, ha aggiunto Nikita, “perché da una parte ero arrabbiata per il video e ho vissuto un rifiuto totale di colpo”. Poi però la frase “Non è come sembra, ci sono e ci sarò”, avrebbe nuovamente portato a dei dubbi nella giovane che si ritrova ora a pensare anche ad Onestini, in attesa del suo rientro in Casa.

Nel frattempo, ciò che Nikita non sa è che la ditta che si occupa dell’invio degli aerei e che avrebbe l’esclusiva su Cinecittà si sarebbe rifiutata di mandare un aereo da parte dei fan con la scritta: “Tutto è come sembra, be free”. Come mai?

Su Twitter non sono mancate varie ipotesi: c’è chi sostiene che il rifiuto abbia a che fare con le dinamiche interne al GF Vip (ovvero la possibile storia tra Nikita e Onestini) e chi crede che abbia a che fare con il desiderio (ma di chi?) di evitare che Nikita possa continuare ad avere dubbi sul famoso video.