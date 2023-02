Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon ieri hanno affrontato l’ennesimo televoto che le vedeva confrontarsi con Antonino e Oriana. Proprio la “Reina” del Twitter è risultata la preferita del pubblico provocando la loro reazione al termine della diretta del Grande Fratello Vip.

Nikita e Antonella dopo il televoto al GF Vip: la reazione nella notte

“Se il pubblico non ci ha capite a me e Nikita noi ci rimaniamo male, sono cinque mesi che stiamo qui dentro e non arrivare al pubblico è brutto. Poi in più quest’aria…” ha svelato Antonella chiacchierando con Martina e Nikita.

Proprio la Pelizon, tra le lacrime ha aggiunto:

E’ la seconda volta, prima Alberto preferito ed ho detto ‘ok’, adesso con Oriana… Il sostegno da fuori era arrivato a me. Questo significa che non c’è più. Non ce n’è qua dentro, a parte voi, nè fuori.

Antonella si è sfogata pure con il fidanzato Edoardo Donnamaria:

Mi dispiace solo che il pubblico forse non ci ha capite a me e Nikita, forse proprio perché siamo vere.

Personalmente, ciò che mi fa ridere sono quelli che puntano il dito contro Antonella e Nikita dimenticando le lacrime e l’agitazione di Oriana quando era a rischio eliminazione.

Il GF Vip è un gioco e loro stanno affrontando una sorta di “gara”, è normale avere voglia di vincere e volere andare avanti così come è umano e assolutamente comune restarci male quando il vento cambia.