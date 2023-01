Nikita e Antonella, cosa non torna della loro amicizia: la rivelazione di Donnamaria insinua il dubbio

Mentre Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi stanno per festeggiare il loro primo “mesiversario” della loro amicizia, c’è chi proprio non crede alla vicinanza tra le due Vippone. In modo particolare Edoardo Donnamaria, ritrovandosi con alcuni concorrenti, ha fatto una rivelazione su una frase pronunciata da Nikita ad Antonella.

Nikita e Antonella: dubbi sulla loro amicizia

La vicinanza di Nikita ad Antonella ha sicuramente contribuito a migliorare le reazioni istintive dell’influencer. Ora è più facile vedere la Fiordelisi contare fino a 10 prima di esprimere il suo pensiero, concentrandosi sulla respirazione e cercando di far fluire i pensieri negativi.

Antonella “che bello l’aereo #fiorde anche la mia famiglia ha visto che ci vogliamo bene, so quasi 3 settimane”

Nikita “facciamo il mesiversario!” #nikella

#gfvip #donnalisi pic.twitter.com/uHt2Z81OJk — Elo (@eloxvrt) January 30, 2023

Nel frattempo però, non tutti credono all’amicizia nata tra le due Vippone e a far sorgere ulteriori dubbi è stato un recente intervento di Donnamaria che, parlando con alcuni amici tra cui Tavassi e Onestini, ha confidato: “Nikita ha detto ad Antonella ‘insieme siamo fortissime’, settimane fa”.

Ad alimentare i sospetti è stato Luca Onestini che, dopo aver pensato alla rivelazione di Donnamaria, ha commentato: “Nell’interesse del gioco… ‘se ci mettiamo insieme…’. E’ quello che ti ho detto io. I miei nemici sono miei amici e basta”.

Secondo Edoardo Donnamaria, l’influencer gli avrebbe confidato ciò chiedendogli cosa avesse voluto intendere Nikita con la sua frase. “Se uno dovesse avvicinarsi a me e dirmi ‘come coppia funzioniamo dentro al programma’ non è che mi convince”.

A fomentare la discussione alimentando ancora i dubbi ci ha pensato Tavassi.