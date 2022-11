George Ciupilan e Nikita Pelizon ieri sera hanno fatto i “conti” con la reazione di Matteo Diamante, ex fidanzato della modella e migliore amico del tiktoker. I concorrenti del Grande Fratello Vip, si sono molto avvicinati e Signorini ha voluto affrontare l’argomento.

Nikita accusa l’ex Matteo Diamante e George Ciupilan legge lo sfogo dell’amico

“Lui mi definisce l’unica donna che abbia mai amato, non mi ha mai permesso di essere amica dei suoi amici. Se George ci provasse con me, rischierebbe pesante”, ha affermato Nikita parlando di Diamante.

Poi ha aggiunto:

Non posso vedere persone che conosce il mio ex. Punto. È già successo. Ci è rimasto pesantemente male. Non posso vedere persone che lui conosce, né persone della Liguria.

Signorini ha fatto leggere a Nikita e George lo sfogo di Matteo Diamante e la modella non si è detta sorpresa dalla sua reazione:

Scene viste e riviste. A me dispiace che ogni volta questa persona debba fare queste scene. Sono passati sette anni da quando ci siamo lasciati, ne è passata di acqua sotto i ponti. Posso frequentare chi mi pare? Convinci lui, non è un problema mio. Io non posso uscire con i suoi amici o con persone della sua regione, se lo viene a sapere si incavola. È una storia finita, non darei tutta questa visibilità a questa persona.

Anche George Ciupilan è intervenuto: