“Niente tatuaggi e orecchini”: le curiose (e assurde) richieste del GF Vip in vista della puntata – VIDEO

Quella che andrà in onda questa sera, potrebbe essere una puntata del GF Vip a dir poco curiosa. Già nel passato appuntamento era avvenuto qualcosa di “strano” che non era affatto passato inosservato al popolo social, come l’assenza dei consueti Vipponi, della ‘chicca finale’ del regista e del balletto di Carmen Russo.

Richieste del GF Vip ai Vipponi in vista della diretta?

Tutto ha a che fare con una conversazione a dir poco surreale con protagonisti Giaele, Luca e Andrea. Ad esordire è stata proprio la Vippona che ha domandato ai suoi due inquilini: “Ma veramente ti hanno fatto commenti sul tatuaggio?”.

Ad intervenire è stato Onestini che ha replicato: “Sì! Ha detto che li deve coprire, che non si devono vedere i tatuaggi”. Andrea gli ha fatto eco: “A lui hanno detto degli orecchini…”.

E Luca ha precisato: “Io mi devo togliere l’orecchino anche! Si, davvero! Quello col pendente sì, mi posso mettere solo un brillantino”.

“Mi hanno detto di non aprire la camicia e di mettere la copertura del trucco fino qua…”, ha ancora aggiunto Andrea.

Alcuni sui social avrebbero ipotizzato una conversazione ironica ai danni di Giaele, ma il fatto che il GF Vip abbia successivamente censurato la conversazione la dice lunga sulle particolari richieste avanzate ai Vipponi. La conferma la avremo proprio in occasione della puntata odierna.

Ma io spero che stessero solo perculando Giaele, perché se è vero è imbarazzante, cioè, Piersilvio, capassat?#gfvippic.twitter.com/4CgKb7yX6l — Paola. (@Iperborea_) March 9, 2023