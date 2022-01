Katia Ricciarelli non è stata squalificata dal Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è entrato in Casa e, dopo un panegirico infinito, la cantante lirica non ha compreso il “volemose” bene ordinando a Valeria Marini di staccarsi da Giacomo Urtis.

Niente squalifica per Katia che ordina a Valeria di staccarsi da Giacomo

Il chirurgo estetico dei vip ha accusato Katia Ricciarelli di essere stata maleducata e questa cosa ha fatto letteralmente imbestialire la cantante che ha praticamente ordinato alla Marini, tra una pubblicità e l’altra, di staccarsi da Giacomo:

Valeria, tu devi dire alla tua metà di stare zitto.

Ecco a quanto è servito il discorso di Alfonso a Katia che dice a Valeria di zittire Giacomo

La Ricciarelli dopo il discorso di Signorini ha continuato a parlare anche del comportamento di Nathaly che ha considerato la cantante “una persona irrisolta”.

Katia adesso: "Valeria, tu devi dire alla tua metà di stare zitto" VE NE RENDETE CONTO? ADESSO STA PORTANDO VALERIA A DIRE AD ALFONSO CHE VUOLE SEPARARSI DA GIACOMO

Katia fuori di testa perchè Giacomo ha detto che è stata maleducata.